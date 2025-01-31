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В Центробанке объяснили сокращение экспорта к концу 2024 года

В ЦБ сообщили о сокращении экспорта на 7% из-за санкций и снижения цен на нефть
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Алексей Куденко/РИА Новости

Экспорт товаров из России в четвертом квартале 2024 года сократился на 7% в годовом выражении (до $99,6 млрд), причинами стали снижение цен на нефть, санкции и трудности с логистикой. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитику Банка России.

В этот период профицит счета текущих операций сократился более чем вдвое в годовом выражении. В целом за 2024 год этот показатель увеличился до $54 млрд (после $50 млрд в 2023 году). Экспорт товаров из страны составил $417,2 млрд — что на 2% меньше, чем в 2023 году, отметили в ЦБ.

Среди причин, перечисленных регулятором, снижение мировых цен на нефть, ограничения по сделке ОПЕК+, снижение цен на товары российского ненефтегазового экспорта, а также ноябрьские санкции США против ряда российских финансовых организаций, участвующих во внешнеторговых расчетах, и 15‑й пакет санкций со стороны Евросоюза.

Если цены на нефть останутся на уровне 2024 года, то в первом полугодии 2025 года экспорт может оказаться ниже аналогичного периода прошлого года из-за санкций против российского танкерного флота, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», подчеркнул ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук.

По его оценке, подобные ограничения будут иметь заметный, но убывающий эффект. При этом дополнительное негативное влияние на совокупные объемы экспорта из РФ окажет прекращение прокачки газа через Украину, добавил он.

30 января британская газета Financial Times писала, что несколько стран ЕС предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Банк России опроверг слухи о выплате пенсий цифровыми рублями.

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