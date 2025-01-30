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Foreign Affairs: США с союзниками уступают БРИКС в экономической мощи

Foreign Affairs: однополярный мир во главе с США перестает существовать
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Владимир Песня/РИА Новости

Однополярный мир с Соединенными Штатами перестает существовать, уступая место многополярному, где страны БРИКС превосходят западных партнеров по экономической мощи. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Однополярный мир <...>, в котором господствовали США, становится многополярным. <...> Штаты и их ближайшие союзники в совокупности больше не представляют собой крупнейший в мире экономический блок», — говорится в материале.

Отмечается, что на страны — члены БРИКС теперь приходится порядка 30% мирового ВВП, а это превышает совокупный показатель государств «Большой семерки».

По мнению аналитиков, чем больше США будут фокусироваться на своих внутренних делах, тем меньше общего он будет находить со странами Глобального юга, которые уже относятся к партнерству с Вашингтоном настороженно.

21 января президент Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в отношении стран — членов БРИКС. При этом американский лидер ошибочно назвал Испанию государством, входящим в объединение.

Ранее в Белом доме возникли сложности из-за многословия Трампа.

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