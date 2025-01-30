Программу льготного кредитования распространили на некоторые категории россиян

В России запустят программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на уведомление, которое министерство экономического развития разослало банкам.

Как отмечается, лимит кредитования установили в 100 млрд рублей ежегодно. Уже в январе — марте МЭР выберет кредитные организации, которые будут участвовать в программе. Уточняется, что максимальная ставка для заемщиков достигнет 17,5% годовых на период субсидирования займов при ключевой ставке равной 21%.

Кредиты станут выдавать по приоритетности отрасли. Прежде приоритетными считались обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, а также научная и техническая деятельность. Новый список сегментов российской экономики пока не представляли.

В середине января директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко рассказала, что в России в 2025 году продолжает действовать программа льготного автокредитования, которая делает покупку новой машины доступнее.

Ранее ипотеку с низким первоначальным взносом назвали «бомбой» для банков.