В МИД Приднестровья заявили, что Молдавия создает сложности и продлевает энергокризис

Молдавия создает сложности и продлевает энергетический кризис. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент никаких альтернатив поставкам газа в Приднестровье из России нет. Игнатьев также отметил, что предложение Еврокомиссии о помощи Приднестровью газом является просто медийной уловкой, в реальности никакой помощи со стороны ЕС не поступало.

«В реальности никакого круга спасательного нет, газа европейского нет, а есть просто медийные круги на воде», — сказала он.

Игнатьев подчеркнул, что грант Евросоюза не решит в принципиальном плане проблему обеспечения Приднестровья газом.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия предлагала Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам. По оценке молдавского министра экономики, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии. Молдавия обеспечивает Приднестровье электричеством на 80%.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.