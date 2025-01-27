Более трети российских работодателей столкнулись с ростом оттока кадров

Kept: В России все чаще увольняются те, кто проработал в компании меньше года

Россияне все чаще увольняются после того, как проработали в компании меньше года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Kept.

Согласно результатам исследования, более 40% работодателей отмечают, что чаще увольняются квалифицированные сотрудники. Аналогичная тенденция наблюдается среди обслуживающего персонала и начинающих специалистов. Меньше всего желающих покинуть свою должность среди руководителей и топ-менеджеров.

45% работодателей жалуются на джоб-хоппинг — явление, когда из компании уходят те, кто проработал там меньше года. 52% респондентов признают, что им сложно наладить контакт с работниками, родившимися в период с 2000 по 2011 годы. Почти 90% работодателей жалуются на завышенные ожидания работников по зарплате.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведенное рекрутинговой компанией Get Experts, писала, что российские работодатели столкнулись с трудностями с наймом в 2024 году.

Ранее выяснилось, что найм через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России.