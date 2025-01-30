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Грузия предпочла овцам крупный рогатый скот и свиней из РФ

Грузия вместо овец закупила в России крупный рогатый скот и свиней
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Грузия в 2024 году решила не покупать российских овец, а увеличила до рекордных объемов закупки в России крупного рогатого скота и свиней. Об этом со ссылкой на грузинскую статистическую службу сообщает РИА Новости.

В прошлом году импорт крупного рогатого скота из России возрос почти на 20%, увеличившись на $2 млн и достигнув $12,8 млн. Эти объемы стали максимальными за последние 11 лет.

Закупки российских свиней также возросли почти на 20% ($5 млн) и составили $32,9 млн. Это максимальный уровень с 2001 года.

В то же время Грузия прекратила покупать в России овец. Между тем в 2023 году импорт превысил $1,3 млн.

Отмечается, что в грузинском импорте крупного рогатого скота и свиней РФ по итогам 2024 года заняла первое место. Общий импорт Грузией домашних животных из России в прошлом году составил $45,8 млн, что на 14% больше показателей 2023 года.

24 января в МИД России заявили о готовности РФ к нормализации отношений с Грузией.

Ранее экс-президент Грузии пообещала вырвать страну из когтей «северного недруга».

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