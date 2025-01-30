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В России весной ожидается рост цен на кофе

«Ведомости»: отпускные цены на зерновой кофе в России вырастут еще на 20%
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В России весной еще на 20% увеличатся отпускные цены на зерновой кофе. Об этом, ссылаясь на источники в ритейле, сообщает газета «Ведомости».

По мнению одного из собеседников издания, повышение с 1 марта отпускных цен будет не единственным в течение года.

Поставщики в своих уведомлениях называют причиной повышения цен проблемы с сырьем, засуху и увеличение стоимости сортов арабика и робуста.

Эксперты отмечают, что рост цен на кофе является общемировым трендом. Так, робуста в прошлом году подорожала на 62%, арабика — почти на 70%.

Одной из причин роста цен является прошлогодняя засуха в Бразилии и Вьетнаме, сильно снизившая урожайность кофе в этих странах.

29 января глава холдинга «Коломенское» заявил о росте себестоимости хлеба в России. Это связано с удорожанием логистики и сырья.

Ранее в России упали продажи шоколада.

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