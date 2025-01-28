В России упали продажи шоколада

«Нильсен»: в России из-за роста цен продажи шоколада упали почти на 9%

Продажи шоколада в России по состоянию на конец 2024 года упали почти на 9% из-за завышенных цен на этот продукт. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Отмечается, что в натуральном выражении продажи плиток шоколада сократились на 7,1% по сравнению с 2023 годом, а в денежном выражении выросли на 8,3%. Также россияне стали меньше покупать развесной шоколад (8,8 и 7,2%) и нешоколадные сладости (0,5 и 3,1%).

При этом граждане обратили свое внимание на вафли (в количественном выражении продажи выросли на 17,1%, в денежном — на 25,1%), шоколадные батончики (14,3 и 25%), шоколадные драже (13,6 и 19,4%), упакованные нешоколадные конфеты (10,4 и 14,9%).

Потеряли популярность фигурный шоколад (1,6 и 4%) и ассорти шоколадных конфет (1,3 и 11,7%).

По данным ассоциации «Руспродсоюз», средние цены на шоколад в прошлом году увеличились на 22,7%, до уровня в 1,26 тысячи рублей за килограмм. Эксперты считают, что рост цен на шоколад связан с подорожанием какао-бобов.

Ранее россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе.