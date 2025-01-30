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На Украине признали проблемы в экономике

Политтехнолог Золотарев сообщил, что экономика Украины разрушена в хлам
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Depositphotos

Экономика Украины в настоящее время разрушена «в хлам». Об этом заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев на YouTube-канале Politeka.

«Сегодня мы перед очень простой дилеммой: поражение или уничтожение», — отметил он.

Золотарев затруднился назвать срок, необходимый для восстановления страны.

26 января британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина может столкнуться с гиперинфляцией в случае прекращения финансовой помощи из Вашингтона. Если бы Киев не получал американскую финансовую помощь «в критические моменты», то Украина бы уже давно столкнулась с серьезными экономическими проблемами, подчеркнул аналитик. Кроме того, страну не спасут деньги и военные поставки из Евросоюза, добавил Меркурис.

В октябре Международный валютный фонд заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится к концу 2025-го, и боевые действия в течение года будут оказывать сильное тормозящее влияние на экономику страны. При этом утверждалось, что Украина сможет поддерживать умеренный экономический рост. Также сообщалось, что Украине потребуются постоянные финансовые вливания со стороны международного сообщества.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.

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