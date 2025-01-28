Reuters сообщил о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией

КНР и Индия временно приостановили закупку российской нефти с поставками в марте текущего года. Об этом сообщает Reuters.

Это происходит на фоне роста затрат на фрахт танкеров, которые оказались не затронутыми санкциями США. Трейдеры наблюдают рост премии на нефть из РФ марки ESPO, она поднялась на $3-5 относительно ICE Brent. При этом стоимость фрахта танкеров типа «Афрамакс», следующих в КНР, увеличилась на несколько млн долларов.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщила, что ставки фрахта танкеров, перевозящих нефть, в российских портах в январе 2025 года выросли до 239% в зависимости от порта и направления поставок. Как пишет газета, наибольший рост стоимости логистики пришелся на неделю с 10 по 17 января. Сильнее всего за указанное время в цене подскочил фрахт танкеров, идущих из дальневосточного порта Козьмино (Приморский край) в Китай. Рост составил 3,4 раза.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее посол Индии рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ скажутся на закупках нефти.