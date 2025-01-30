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Основатель шоколадного бренда Коркунов достиг соглашения с кредиторами

Основатель шоколадного бренда Коркунов заключил мировое соглашение с кредиторами
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Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

Основатель шоколадного бренда «А. Коркунов» и основной акционер разорившегося казанского «Анкор банка» Андрей Коркунов, который был признан банкротом, подписал мировое соглашение с кредиторами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на картотеку арбитражных дел и «Федресурс».

Как заявил финансовый управляющий Коркунов Юрий Левчук, слова которого приводит «Федресурс», собранием кредиторов предпринимателя 16 января было решено «заключить мировое соглашение и обратиться в арбитражный суд г. Москвы для его утверждения». В свою очередь суд назначил на 1 апреля рассмотрение вопроса.

В сентябре 2020 года суд ввел первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Она была осуществлена по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица «Анкор банка». Тогда суд внес в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность по двум кредитам, которая составляет 1,9 млн рублей.

Предпринимателя признали банкротом в марте 2021 года. На тот момент в реестре требований кредиторов были только требования АСВ на 1,9 млн руб. и Федеральной налоговой службы (ФНС) на 5 тысяч руб.. В дальнейшем Агентство по страхованию вкладов предъявило еще одно требование «Анкор банка» — на 5,9 млрд руб., его рассмотрение пока приостановлено. В то же время суд внес в реестр требование министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, основанное на вексельном долге. Его размер составляет более 607 млн руб. Это требование было подтверждено решением районного суда Татарстана.

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