Основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики »А. Коркунов», основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова банкротом. Такая информация приводится в картотеке арбитражных дел.

Суд также открыл процедуру реализации его имущества.

Процедура банкротства была инициирована «Анкор банком», в котором Коркунов являлся основным акционером. Его доля в банке составляла 49,8%.

Центробанк отозвал лицензию «Анкор банка» в 2017 году и тогда же он был признан банкротом.