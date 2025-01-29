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В России выросли цены на водку

Росстат: цена на водку за неделю увеличилась на 1%
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Варвара Гертье/РИА Новости

В России за неделю подорожала водка и другие продовольственные товары. Об этом сообщает Росстат.

С 21 по 27 января 2025 года цена на водку выросла на 1%. Также наблюдался рост цен и на другие продовольственные товары. Так, цены на сыр увеличились на 0,9%, чай — на 0,8%, сметану, пшеничную муку, макароны и вермишель — на 0,6%, мороженую рыбу — на 0,5%, говядину, колбасу, молоко, подсолнечное масло — на 0,4%, сосиски, сардельки, творог, хлеб, соль, печенье — на 0,3%, сливочное масло, маргарин и пшено — на 0,2%.

Также возросли цены на плодоовощную продукцию: на огурцы — на 1,1%, картофель — на 0,9%, репчатый лук и яблоки — на 0,7%, свеклу — на 0,4%, бананы — на 0,3%, капусту — на 0,2% и морковь — на 0,1%.

При этом снизились цены на куриные яйца — на 0,8%, курятину, помидоры — на 0,3%, гречку — на 0,2%, рис и баранину — на 0,1%.

29 января Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров, в частности на майонез, подсолнечное масло, маргарин и соль.

Ранее в России упали продажи шоколада.

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