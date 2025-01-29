Бернар Арно опустился на пятое место в списке Forbes

Глава LVMH Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moet Hennessy. Он потерял $11 миллиардов с открытия торгов на Euronext Paris по версии Forbes.

Как отмечает РБК, состояние Арно сократилось после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. LVMH — крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс», сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, тогда как общую выручку — на 2%.

Ключевое подразделение компании Арно, в которое входят такие бренды, как Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года упали на 1%. Как сообщает Bloomberg, причиной тому — отсутствие серьезного спроса в новогодние праздники со стороны покупателей. Общая выручка компании за это время по данным агентства увеличилась всего на 1%. Такие показатели разочаровали инвесторов.

В сентябре Арно за день заработал $17 млрд благодаря Китаю. Сообщалось, что акции LVMH в четверг, 26 сентября, подскочили на 9,9% и достигли €678,5 за бумагу. Драйвером роста стали позитивные новости из КНР — Пекин объявил о новых мерах стимулирования экономики.

Ранее стало известно, что в топ-10 богатейших людей мира остался только один неамериканец.