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Французский миллиардер Арно за день заработал $17 млрд

Состояние главы LVMH Арно за день выросло на $17 млрд благодаря Китаю

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Французский миллиардер, глава LVMH Бернар Арно за день заработал $17 млрд благодаря Китаю, пишет Bloomberg.

Акции LVMH в четверг, 26 сентября, подскочили на 9,9% и достигли €678,5 за бумагу. Драйвером роста стали позитивные новости из КНР: Пекин объявил о новых мерах стимулирования экономики.

Азия является одним из ключевых рынков LVMH. В 2023 году на этот регион пришлось 38% всех продаж холдинга. Причем большую долю заняли именно китайские потребители.

Сейчас Бернар Арно занимает четвертую строчку среди богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $201 млрд. Лидером рейтинга является Илон Маск. Стоимость его активов составляет $268 млрд.

Ранее стало известно, о причинах бегства миллионеров из Британии.

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