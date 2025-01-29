Путин заинтересовался дагестанским виноградом

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Дагестана Сергеем Меликовым объемы производства винограда в регионе. О беседе сообщает ТАСС.

«Производство винограда — 42,1% от всего производства в России. Почти половина», — прокомментировал Путин доклад Меликова.

Также в докладе главы Дагестана Путин особо отметил успехи региона в развитии туризма — по сравнению с прошлым годом, роста туризма составил в Дагестане около 15%, или 1,9 млн человек.

На встрече Путин и Меликов также вспомнили случай с дагестанской девочкой Раисат Акиповой, которой во время визита российского президента в Дербент не удалось пробиться сквозь толпу жителей города и увидеть Путина. Впоследствии девочку пригласили в Кремль, она также присутствовала на инаугурации.

В прошлом году председатель администрации Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что регион в 2024 году собрал 301,5 тысячи тонн винограда, что на 6% больше по сравнению с урожаем 2023 года.

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