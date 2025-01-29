Каллас пригрозила России из-за сбоев в навигации GPS

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила России очередными санкциями за якобы злонамеренную деятельность в космосе, включая сбои в работе системы GPS. Об этом пишет «Европейская правда».

По ее словам, Евросоюз подвергается гибридным атакам в космосе из-за «систематического глушения сигналов спутниковой навигации».

«Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой», — сказала Каллас.

В качестве примера она привела запуск Россией противоспутниковой ракеты и якобы кибератаку на космическую систему накануне начала специальной операции на Украине. По ее словам, ЕС должен улучшить мониторинг и определение ответственных за злонамеренные действия России в космосе.

Накануне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал к созданию «Европейского космического щита» для объединения оборонных усилий в этой области. Он утверждает, что после начала СВО Россия и Китай объединились для реализации таких проектов, как общая лунная атомная электростанция, и Европа «не может оставить космос в жертву агрессивным авторитарным государствам».

Ранее Россия и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе.