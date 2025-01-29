Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас пригрозила России из-за сбоев в навигации GPS

Глава дипломатии ЕС Каллас пригрозила России санкциями из-за сбоев в системе GPS
close
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила России очередными санкциями за якобы злонамеренную деятельность в космосе, включая сбои в работе системы GPS. Об этом пишет «Европейская правда».

По ее словам, Евросоюз подвергается гибридным атакам в космосе из-за «систематического глушения сигналов спутниковой навигации».

«Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой», — сказала Каллас.

В качестве примера она привела запуск Россией противоспутниковой ракеты и якобы кибератаку на космическую систему накануне начала специальной операции на Украине. По ее словам, ЕС должен улучшить мониторинг и определение ответственных за злонамеренные действия России в космосе.

Накануне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал к созданию «Европейского космического щита» для объединения оборонных усилий в этой области. Он утверждает, что после начала СВО Россия и Китай объединились для реализации таких проектов, как общая лунная атомная электростанция, и Европа «не может оставить космос в жертву агрессивным авторитарным государствам».

Ранее Россия и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами