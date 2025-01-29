Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию в 2025 году

Финконсультант Хайдер: в 2025 году россияне смогут получить накопительную пенсию
close
Максим Блинов/РИА Новости

В этом году россияне смогут снять свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. В противном случае эти деньги будут начисляться как добавка к ежемесячной пенсии. Для получения средств нужно узнать, где именно хранятся накопления, объяснила 360.ru инвестсоветник и финансовый консультант Юлия Хайдер.

Накопительная пенсия формировалась из 6% страховых взносов, отчисляемых работодателями из зарплат сотрудников, напомнила специалист.

«Начиная с 2014 года пополнение индивидуальных лицевых счетов не осуществляется. Средства накопительной пенсии находятся на счетах Социального фонда, и на них начисляется инвестиционный доход», — объяснила она.

Чтобы забрать накопления, нужно выяснить, где именно они сейчас хранятся: в Соцфонде или НПФ. Если это частный фонд, то у него должна быть лицензия, информация о которой размещается на сайте Центробанка. Кроме того, Хайдер посоветовала проверить, как у работника учитывался трудовой стаж и велись отчисления. При любых несоответствиях можно обращаться в Соцфонд и требовать перерасчета, подчеркнула она.

После выяснения всех обстоятельств нужно обратиться с соответствующим заявлением через «Госуслуги», МФЦ, либо лично в Соцфонде или НПФ – в зависимости от того, где хранятся средства. После этого рассмотрение заявления будет длиться в течение десяти рабочих дней, но в случае необходимости этот период ожидания могут продлить и до трёх месяцев. Сумму единоразово можно получить лишь в том случае, если она не превышает 412 тысяч рублей, заключила специалист.

Напомним, экономисты уточняют, что накопительную пенсию можно разморозить, переведя её в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это доступно для тех, кто работал с 2002 по 2013 год и имеет соответствующие накопления. Получить деньги можно будет через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами