Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию в 2025 году

В этом году россияне смогут снять свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. В противном случае эти деньги будут начисляться как добавка к ежемесячной пенсии. Для получения средств нужно узнать, где именно хранятся накопления, объяснила 360.ru инвестсоветник и финансовый консультант Юлия Хайдер.

Накопительная пенсия формировалась из 6% страховых взносов, отчисляемых работодателями из зарплат сотрудников, напомнила специалист.

«Начиная с 2014 года пополнение индивидуальных лицевых счетов не осуществляется. Средства накопительной пенсии находятся на счетах Социального фонда, и на них начисляется инвестиционный доход», — объяснила она.

Чтобы забрать накопления, нужно выяснить, где именно они сейчас хранятся: в Соцфонде или НПФ. Если это частный фонд, то у него должна быть лицензия, информация о которой размещается на сайте Центробанка. Кроме того, Хайдер посоветовала проверить, как у работника учитывался трудовой стаж и велись отчисления. При любых несоответствиях можно обращаться в Соцфонд и требовать перерасчета, подчеркнула она.

После выяснения всех обстоятельств нужно обратиться с соответствующим заявлением через «Госуслуги», МФЦ, либо лично в Соцфонде или НПФ – в зависимости от того, где хранятся средства. После этого рассмотрение заявления будет длиться в течение десяти рабочих дней, но в случае необходимости этот период ожидания могут продлить и до трёх месяцев. Сумму единоразово можно получить лишь в том случае, если она не превышает 412 тысяч рублей, заключила специалист.

Напомним, экономисты уточняют, что накопительную пенсию можно разморозить, переведя её в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это доступно для тех, кто работал с 2002 по 2013 год и имеет соответствующие накопления. Получить деньги можно будет через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет.

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