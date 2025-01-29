В ЦБ рассказали, как увеличился объем наличных денег в обращении за год

ЦБ: объем наличных денег в обращении за год увеличился на 1,2%

Объем наличных денег в обращении за год увеличился на 1,2%, сообщили в Центробанке РФ.

Согласно статистическим данным, прирост стал минимальным за последние девять лет.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2025 года объем наличных денег в обращении достиг 18,66 трлн рублей. В 2023 году этот показатель был равен 18,43 трлн рублей.

В денежной массе преобладает доля мелких купюр, так как была возобновлена печать купюр номиналом пять и десять рублей.

До этого газета «Известия» писала, что Центробанк (ЦБ) РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за снижения уровня кредитования бизнеса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что темпы роста кредитования существенно снизились. По ее словам, из-за жестких кредитно-финансовых условий, сформировавшихся в экономике, инфляция замедлилась. В частности, объем кредитования юрлицам и ИП снизился до 5,8 трлн рублей, то есть в полтора раза, по данным на конец 2024 года.

Ранее в России провели первые тесты цифрового рубля.