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В России провели первые тесты цифрового рубля

РБК: ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе
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Центробанк

Банк России совместно с Минфином и Казначейством провели тестирование отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Представители регулятора подчеркнули, что тесты провели еще в конце 2024 года.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается, но пока не предусмотрено проведение каких-либо государственных выплат населению этой валютой.

До этого зампредседателя комитета Государственной думы России по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что цифровой рубль не станет новой криптовалютой, так как его курс будет соответствовать обычному рублю и контролироваться государством.

В октябре председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2025 года. Она подчеркнула, что регулятор перейдет к массовому внедрению только когда будет уверен, что все работает так, как нужно.

Ранее эксперты назвали плюсы использования цифрового рубля в расчетах бюджета.

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