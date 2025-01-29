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В Швейцарии раскрыли последствия антироссийских санкций для алмазного бизнеса

NZZ: алмазный центр Антверпен серьезно пострадал из-за санкций в отношении РФ
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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Бельгийский город Антверпен, который считается мировым центром алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за санкций в отношении России. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC).

Согласно данным AWDC, в 2024 году импорт алмазов в город сократился минимум на 25% в сравнении с прошлым годом. Авторы связывают подобные результаты с запретом на ввоз алмазов из России. По данным издания, до начала конфликта на Украине каждый третий алмаз, поступающий в Антверпен, отправлялся из РФ.

21 января данные министерства торговли и промышленности Индии показали, что страна в январе — октябре 2024 года купила у России на 17% меньше алмазов, чем за тот же период годом ранее. В января — июне поставки росли на 22%, до 4,1 млн каратов, но в августе закупки со стороны Индии обрушились в 18 раз, до 87 440 каратов, а в сентябре — в 25 раз, до 37 220 каратов.

В конце декабря прошлого года начальник управления корпоративных финансов «Алроса» Сергей Тахиев заявил, что ожидает спрос на алмазы в 2025 году и рост цен на них. По его словам, камней больше не становится, а цикл сокращения запасов в огранке идет уже два года с переменным успехом.

Ранее Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у Китая.

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