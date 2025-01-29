В 2024 году дефицит внешней торговли Украины достиг максимального значения в $29 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных местной статслужбы.

«В прошлом году экспорт украинских товаров составил $41,7 млрд против $36,2 млрд годом ранее», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в прошлом году импорт страны вырос на 11%, до $70,7 млрд. В результате торговый дефицит страны расширился до исторического рекорда в $29 млрд. В прошлом году данный показатель составлял $27,4 млрд.

Самый большой дефицит был зафиксирован в торговле с Китаем и составил $12 млрд. С США он составил $2,6 млрд. В то же время самый большой профицит Украины сложился во внешней торговле с Испанией — $2 млрд.

До этого депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев призвал разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства. По его словам, на популярных маркетплейсах Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет были обнаружены украинские конфеты, и они продаются в России, несмотря на запреты правительства РФ и Роспотребнадзора.

Ранее полиция Украины провела более тысячи обысков из-за торговли оружием в стране.