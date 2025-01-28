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В Госдуме призвали остановить торговлю украинскими конфетами на маркетплейсах

Депутат Гусев: следует прекратить торговлю украинскими товарами на маркетплейсах
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев призвал разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Гусев отметил, что на популярных маркетплейсах Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет были обнаружены украинские конфеты, и они продаются в России, несмотря на запреты правительства РФ и Роспотребнадзора. В частности, в продаже оказались конфеты Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров было указано, что их якобы изготавливают в Казахстане.

Депутат подчеркнул, что компания Roshen принадлежит бывшему президенту Украины и главе оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, и средства от продажи конфет могут использоваться для финансирования украинской армии.

Гусев призвал изъять украинские товары из ассортимента маркетплейсов и разработать единую политику и план действий, чтобы не допустить подобного в будущем.

1 июля сообщалось, что приставы в рамках судебного решения передали в доход Российской Федерации акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей экс-президенту Украины Порошенко.

Ранее на Украине обнаружили новые эпизоды в деле Порошенко.

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