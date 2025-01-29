Власти Германии задумались об отказе от ветряных электростанций

Власти Германии отменяют 1000 проектов по строительству ветряных электростанций, пишет Bloomberg.

По информации агентства, причиной такого решения стали предлагаемые поправки к энергетическому законодательству. Речь идет об отмене предварительного одобрения для некоторых ветряных электростанций.

«Изменения приведут к «сплошному, непропорциональному отклонению заявок на получение разрешений», — заявил глава отделения Северного Рейна-Вестфалии Немецкой федерации возобновляемой энергетики Ганс-Йозеф Фогель.

До этого сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель высказалась о поставках российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2» в страну и пообещала восстановить газопровод.

Вайдель среди прочего дала обещание снести все построенные ветроэлектростанции, назвав их «ветряными мельницами позора», вернуть в эксплуатацию АЭС, а также продлить срок службы угольных электростанций.

Ранее в ФРГ заявили, что Германия продолжает покупать российский газ.