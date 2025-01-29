Суд приостановил работу еще одного магазина «Светофор» в Москве

Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина продуктов сети «Светофор» на юго-востоке города из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о магазине, расположенном по адресу: ул. Боровая, д. 12.

«ООО «ТОРГСЕРВИС 150»... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе по такой же причине на 90 суток суд приостановил работу «Светофора» в Новокосино на востоке Москвы.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой проверить торговую сеть «Светофор» на наличие нарушений в части продажи некачественных товаров. По его словам, поставщики неоднократно фиксировали несоответствие продукции обязательным стандартам и регламентам. В частности, речь идет о нарушении норм маркировки товаров, а также стандартов по производству пищевой продукции, включая молочную продукцию.

После обращения Лисовского Роспотребнадзор начал внеплановую проверку в торговой сети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Шанхае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России.