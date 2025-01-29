Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приостановил работу еще одного магазина «Светофор» в Москве

Суд приостановил работу магазина продуктов «Светофор» на юго-востоке Москвы
close
Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Лефортовский суд Москвы на 70 суток приостановил работу магазина продуктов сети «Светофор» на юго-востоке города из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о магазине, расположенном по адресу: ул. Боровая, д. 12.

«ООО «ТОРГСЕРВИС 150»... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе по такой же причине на 90 суток суд приостановил работу «Светофора» в Новокосино на востоке Москвы.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой проверить торговую сеть «Светофор» на наличие нарушений в части продажи некачественных товаров. По его словам, поставщики неоднократно фиксировали несоответствие продукции обязательным стандартам и регламентам. В частности, речь идет о нарушении норм маркировки товаров, а также стандартов по производству пищевой продукции, включая молочную продукцию.

После обращения Лисовского Роспотребнадзор начал внеплановую проверку в торговой сети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Шанхае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами