Проблемы с качеством товаров: Роспотребнадзор проверит «Светофор» на фоне жалоб

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор» на фоне жалоб о нарушениях. С соответствующей просьбой к правительству обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский. Нарушения касаются качества продукции и схем обхода законодательства. Выявленные проблемы могут стать прецедентом для других ритейлеров.

Роспотребнадзор начнет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор», сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

По данным издания, вице-премьер Денис Мантуров уже поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития подготовить все необходимые документы для начала проведения проверки. Конкретные сроки и регионы, где состоятся проверки, пока не определены.

Несоответствие стандартам

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой проверить компанию на наличие нарушений в части продажи некачественных товаров. По его словам, поставщики неоднократно фиксировали несоответствие продукции обязательным стандартам и регламентам. В частности, речь идет о нарушении норм маркировки товаров, а также стандартов по производству пищевой продукции, включая молочную продукцию.

«Это может стать прецедентом для всех торговых сетей, которые допускают продажи некачественной и недобросовестной продукции и обманывают покупателей», — сказал он в беседе с изданием.

Депутат отметил, что обращения поступают не только от поставщиков, но и от граждан, жалующихся на несоответствие товара заявленным характеристикам. Лисовский подчеркнул, что нарушения касаются не только продажи небезопасной продукции, но и других аспектов работы сети.

Поставщики сообщают о нарушениях

Источники в кабмине также рассказали, что многие жалобы связаны с нарушением норм законов о торговле, которые обязательны для всех розничных сетей. В частности, речь идет о том, что «Светофор» активно использует схемы по обхожу требований законодательства. В качестве примера приводится факт, что контракты на поставку товаров не заключаются напрямую с ритейлером, а оформляются через логистические центры. Эти центры, в свою очередь, навязывают поставщикам неблагоприятные условия, утверждают производители.

Одна из главных проблем заключается в том, что логистические центры оплачивают товары только после того, как они проданы. Это противоречит нормам закона, который обязывает ритейлеров проводить оплату в определенный срок, который может варьироваться в зависимости от срока годности продукции. Более того, после того как товар остается непроданным или просроченным, он возвращается поставщику, что приводит к значительным финансовым потерям.

Проблемы с качеством продукции

Кроме проблем с оплатой товаров, сети «Светофор» также предъявлены претензии по качеству продукции. В частности, Роскачество неоднократно выявляло нарушения в части сроков хранения продовольственных товаров в магазинах сети. Сеть была привлечена к административной ответственности за несоблюдение санитарных и технических регламентов. В 2023 году, например, Роспотребнадзор изъял более 14 тонн небезопасных продуктов, которые не соответствовали стандартам качества и безопасности. Эти проблемы с качеством продукции создают не только финансовые риски для поставщиков, но и могут привести к ухудшению репутации самой сети.

Проверки, проводимые в отношении «Светофора», могут стать важным прецедентом для других торговых сетей, работающих в схожем сегменте рынка. Это особенно актуально для дискаунтеров, которые могут использовать похожие схемы для снижения цен на продукцию. Учитывая, что низкие цены часто достигаются за счет нарушения обязательных требований к продукции или процессам ее хранения и реализации, Роспотребнадзор может обратить внимание и на другие крупные сети, если подтвердятся систематические нарушения в «Светофоре».