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Функционал микрокредитных организаций расширят

Комитет Госдумы рекомендовал разрешить микрокредитным компаниям выдавать ипотеку
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Anton Belitsky/Global Look Press

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который позволяет микрокредитным организациям выдавать деньги на покупку недвижимости, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы нижней палаты парламента.

Уточняется, что, согласно проекту, микрокредитных компаниям хотят позволить выдавать ипотеку «при реализации региональных госпрограмм по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

Согласно пояснительной записке, документ разрешает соответствующим компаниям, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ, оформлять кредит на приобретение недвижимости. Но такое право компании могут получить только при реализации соответствующих региональных госпрограмм.

На прошлой неделе генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что россияне, которые отдают более 80% своих доходов на погашение кредитов, стали чаще сталкиваться с отказами в получении новых займов. Если до осени 2024 года доля таких клиентов в кредитном портфеле банков достигала 5%, то сейчас она не превышает 3%.

Ранее в России упал спрос на популярный до этого вид кредита.

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