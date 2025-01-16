В России упал спрос на популярный до этого вид кредита

Moneyman: спрос на микрозаймы для погашения кредитов в России упал до минимума

Спрос россиян на микрозаймы для погашения ранее взятых кредитов снизился до минимума за последние пять лет, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Как сообщают аналитики сервиса, с 2020 года количество запросов упало более чем в 2,5 раза — до 3,9%.

Гендиректор Moneyman Александр Пустовит связал падение уровня обращения за такими займами тем, что получить такой кредит стало гораздо сложнее. По его словам, существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на рефинансирование столкнулась с отказами в банках или МФО.

Во второй половине ноября из опроса Moneyman стало известно, что три четверти опрошенных россиян — 75,3% — получили отказ в кредите от банка в сентябре-октябре 2024 года. Не получал отказов только каждый пятый опрошенный — 19,8%. Остальные 4,9% затруднились с ответом.

Пустовит тогда пояснил, что банки и МФО стали чаще отказывать закредитованным заемщикам и гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее стало известно, сколько россиян получили отказ в кредите.