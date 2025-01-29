В Кремле намерены минимизировать последствия западных санкций

Россия принимает меры, которые позволят минимизировать последствия санкций стран Запада для российских компаний. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке закупки российской нефти Китаем и Индией.

«Разумеется, США и европейцы пытаются вот этими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления наших торговых дел в области энергоресурсов. Мы принимаем меры для оптимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать экспорт», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия продолжит последовательно работать в данном направлении.

О приостановке закупки российской нефти Китаем и Индией накануне сообщало агентство Reuters. По его данным, это произошло на фоне роста затрат на фрахт танкеров, которые оказались не затронутыми санкциями США.

Трейдеры наблюдали рост премии на нефть из РФ марки ESPO, она поднялась на $3-5 относительно ICE Brent. При этом стоимость фрахта танкеров типа «Афрамакс», следующих в КНР, увеличилась на несколько млн долларов.

Ранее посол Индии рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ скажутся на закупках нефти.