Посол Индии рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ скажутся на закупках нефти

Индийский посол в РФ Винай Кумар в интервью «Коммерсанту» прокомментировал американские санкции, которые могут помешать республике закупать поставляемую российским «теневым флотом» (все суда, которые перевозят российскую нефть в обход санкций) нефть.

Кумар отметил, что в нынешнее сложное время трудно что-то предсказывать.

«Как бы ни развивалась ситуация, одно могу сказать твердо: Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности», — заявил посол.

Он пояснил, что вопрос об объемах торговли нефтью из России решает не правительство, а частные компании страны, которые исходят из своих коммерческих интересов.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвало эти меры в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время. После этого 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

По словам источников агентства Reuters, всего под ограничения попали около 10% судов танкерного флота. Из 65 остановленных танкеров — пять встали около китайских портов, семь — у Сингапура. Другие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. А 25 судов, попавших под ограничения, уже заметили у иранских портов и неподалеку от Суэцкого канала.

Ранее финский суд арестовал «подозреваемый» танкер Eagle S.