Россиян предупредили о кредитах под 50%

Ставки по потребительским кредитам вырастут до 40–50% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«В 2025 году рынок кредитования будет продолжать испытывать давление из-за высоких процентных ставок. Это затруднит доступ к кредитам для многих заемщиков, особенно с учетом возможного повышения ключевой ставки до 23–24% в первом квартале 2025 года. Ставки по кредитам сейчас достигают 35–40% годовых, что делает их крайне дорогими для большинства заемщиков. А с ростом ключевой ставки ЦБ возможно в дальнейшем мы увидим кредиты по 45–50%, что станет исключительно заградительным фактором при получении кредита», — допустил Щербаченко.

Он добавил, что банки начнут отказывать россиянам с долговой нагрузкой в 30–40% в новых кредитах. То есть заемщикам, у которых 30–40% ежемесячного дохода уходит на платежи по кредитам.

20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор повышал ее три раза, в 2023 году — пять раз. Вслед за решениями ЦБ и в преддверии заседаний банки увеличивали ставки по кредитам.

Ранее был сделан прогноз по ключевой ставке на 2025 год.