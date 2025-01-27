Назван средний размер потребкредита, который оформляют россияне

Средний размер потребительского кредита в России уменьшился в декабре относительно ноября на 1,6%, до 140,2 тысячи рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Такой размер соответствующего займа стал минимальным за весь 2024 год. Кроме того, отмечается, что средний чек потребкредита уменьшается уже шесть месяцев подряд. Если сравнивать с серединой года, то он снизился почти на 23%, а если с началом года, то на 5,3%.

Наибольший средний размер этого вида кредита в декабре выдавали в Москве — 218 тысяч рублей, на втор месте Санкт-Петербург — 187,7 тысяч рублей, в тройку лидеров также входит Ханты-Мансийский АО — 182,7 тысячи рублей.

Во второй половине декабря агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы НБКИ написало, что банки в России выдали в ноябре минимальное количество новых кредитных карт относительно января 2024 года. Кредитные организации оформили в ноябре 1,42 млн кредиток, это меньше относительно октября на 16%, когда россияне получили 1,7 млн новых таких карт, и меньше на 30% по сравнению с январем, когда банки выдали 2,04 млн карт.

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