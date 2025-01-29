Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма, которую россияне получат кешбэком в 2025 году

ВТБ: в 2025 году россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка
close
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки в 2025 году перечислят своим клиентам по программе лояльности до 500 млрд рублей, что может стать рекордом для российского рынка, спрогнозировал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, в планах ВТБ в 2025 году удвоить число активных пользователей программы лояльности и сумму выплат кешбэка (возврат денег на банковскую карту за покупки).

Также Горшков назвал главный тренд в банковском секторе на 2025 год — это усиление конкуренции. Как отметил заместитель президента — председателя правления кредитной организации, российские банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей.

Горшков отметил, что в перспективе это позволит предлагать услуги и продукты, наиболее соответствующие потребностям клиента.

В октябре банк ДОМ.РФ совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ провели исследование, по результатам которого выяснилось, что более половины опрошенных россиян — 70% — пользуются кешбэком.

Ранее стало известно, какой кешбэк нужен россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами