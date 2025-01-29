Названа сумма, которую россияне получат кешбэком в 2025 году

ВТБ: в 2025 году россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка

Российские банки в 2025 году перечислят своим клиентам по программе лояльности до 500 млрд рублей, что может стать рекордом для российского рынка, спрогнозировал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, в планах ВТБ в 2025 году удвоить число активных пользователей программы лояльности и сумму выплат кешбэка (возврат денег на банковскую карту за покупки).

Также Горшков назвал главный тренд в банковском секторе на 2025 год — это усиление конкуренции. Как отметил заместитель президента — председателя правления кредитной организации, российские банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей.

Горшков отметил, что в перспективе это позволит предлагать услуги и продукты, наиболее соответствующие потребностям клиента.

В октябре банк ДОМ.РФ совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ провели исследование, по результатам которого выяснилось, что более половины опрошенных россиян — 70% — пользуются кешбэком.

Ранее стало известно, какой кешбэк нужен россиянам.