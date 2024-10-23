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Стало известно, на что россияне тратят кешбэк

Банк ДОМ.РФ: 70% россиян пользуются кешбэком и чаще всего тратят его на продукты

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных россиян — 70% — пользуются кешбэком (возврат денег на банковскую карту за покупки. — Прим. ред.). Это следует из опроса, проведенного Банком ДОМ.РФ совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Чаще всего респонденты тратят кешбэк на продукты питания и покупки в супермаркетах (эту категорию выбрали 70% опрошенных). На втором месте -— кафе и рестораны (28% респондентов), заправки (25%) и детские товары (24%). Менее популярны туризм и отдых (9,5% опрошенных), развлечения (около 7%), такси (более 5%), индустрия красоты (4%) и ремонт (чуть более 2% респондентов).

Более половины респондентов самым предпочтительным способом начисления кешбэка назвали рубли, свыше 10% выбрали баллы, а около 5% — партнерские бонусы.

«Доля граждан, отдающих предпочтение кафе, ресторанам и развлечениям среди молодежи до 25 лет выше, чем в среднем по России. А детские товары, АЗС, туризм и отдых чаще выбирают граждане 26-35 лет», – прокомментировала директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарья Морозова.

По словам заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финуниверситета Александра Цыганова, рубли можно потратить, а для использования баллов и бонусов применяются более сложные правила, которые периодически меняются, их далеко не все хотят изучать и часто не считают справедливыми или удобными.

В опросе приняли участие 1600 граждан по всей России.

Ранее россиянам рассказали, как можно сэкономить с помощью кешбэка.

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