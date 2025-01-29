Стало известно о планах ЕС отключить от SWIFT ряд российских банков

Европейский союз (ЕС) изучает возможность отключения около 15 российских банков от международной системы совершения платежей SWIFT. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, региональное содружество намерено ввести соответствующие ограничения в рамках нового пакета санкций против РФ.

Кроме того, члены Европейской комиссии (ЕК) предложили постепенно запретить импорт российского алюминия в страны региона. Если решение будет принято, компании в ЕС смогут в течение года покупать металл по системе квот, но позже проведение соответствующих операций будет полностью остановлено.

27 января министры иностранных дел стран — членов ЕС провели заседание, в ходе которого договорились продлить срок действия широкомасштабных санкций в отношении РФ.

Впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что российское руководство продолжает считать незаконными санкции, вводимые региональным содружеством. Как сказал представитель Кремля, рестрикции — это «обоюдоострое оружие», от которого также страдают простые граждане европейских стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал «выкинуть в окно» антироссийские санкции.