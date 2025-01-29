Россияне могут заработать рекордные проценты по вкладам в 2025 году

ВТБ: в 2025 году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей

В 2025 году россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей на вкладах. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель президента — председатель правления ВТБ Георгий Горшков.

По словам Горшкова, российский рынок сбережений преодолеет отметку в 60 трлн рублей уже после первой половины 2025 года. К концу года ожидается рост до более чем 68 трлн рублей. При этом россияне будут хранить более 94% сбережений, или 64 трлн рублей, в национальной валюте. Он уточнил, что в 2024 году совокупные выплаты процентов по вкладам, по накопительным счетам составили примерно 7 трлн рублей.

«Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечении срока депозитов», — поделился Горшков.

До этого Горшков говорил, что Банк России сохранит ключевую ставку на высоком уровне в первые шесть месяцев 2025 года, в результате чего будет обеспечена значительная доходность по накопительным продуктам.

Ранее была названа средняя ставка по вкладам в 2025 году.