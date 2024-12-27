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Названа средняя ставка по вкладам в 2025 году

Аналитик Землянова: средняя ставка по вкладам в 2025 году превысит 22,5%
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Depositphotos

Средняя ставка по вкладам в российских банках превысит 22,5% в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова:

«Ставки по банковским продуктам будут зависеть от монетарной политики Банка России, а также от изменений в макропруденциальном регулировании (для снижения рисков. — «Газета.Ru»). По нашим оценкам, средняя ключевая ставка в 2025 году вырастет до 22,5% годовых против 17,5% в 2024 году. Следовательно, средние ставки по банковским продуктам могут быть выше. Изменения в макропруденциальном регулировании также будут оказывать влияние на ставки, так как из-за возросшей конкуренции банки вынуждены предлагать повышенные ставки по депозитам, чтобы выполнить нормативы регулятора», — отметила Землянова.

По ее мнению, пик по ключевой ставке еще не пройден. В этих условиях короткие вклады принесут наиболее выгодную доходность, уверена аналитик.

Землянова добавила, что долгосрочный вклад имеет смысл открывать, когда станет понятно, что ставки достигли своего пика в текущем цикле, и можно зафиксировать доходность на длительный срок.

20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ставки по вкладам сейчас достигают 21-24%.

Ранее депутат назвал средний уровень ключевой ставки в 2025 году.

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