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Экспорт российской нефти снизился до минимума

Bloomberg: морские поставки нефти из России упали до минимума с ноября
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Brendan McDermid/Reuters

Объем морского экспорта российской нефти за неделю с 13 по 19 января опустился до минимального уровня с ноября, до 2,75 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, при этом более показательный средний объем поставок за последние четыре недели держится в районе 2,94 млн баррелей. По прогнозам агентства, при сохранении сложившейся ситуации отгрузка отгрузка российской нефти может снизиться до минимума за 16 месяцев.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

После этого 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь. По словам источников агентства Reuters, всего под ограничения попали около 10% судов танкерного флота. Из 65 остановленных танкеров — 5 встали около китайских портов, 7 — у Сингапура.

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.

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