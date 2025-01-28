Риелтор назвала стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Эксперт рынка недвижимости Москвы и руководитель агентства недвижимости СфераLika| Broker Анжелика Новикова рассказала «Ленте.ру», что самая дешевая квартира в Москве стоит 4,8 млн рублей.

По ее словам, квартира площадью 22 квадратных метра расположена в Новомосковском административном округе (НАО). Дом, сдача которого запланирована на четвертый квартал 2025 года, находится в транспортной доступности от метро.

Также за 5,5 млн рублей можно приобрести студию площадью 22,5 квадратных метра в строящемся доме в Восточном административном округе (ВАО) города в транспортной доступности от метро. Сдача объекта также запланирована на четвертый квартал 2025 года.

До этого аналитики платформы «Циан» заявили, что ни в одном регионе России за счет продажи старой квартиры не получится приобрести новую недвижимость в Москве.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что предложение съемного жилья в 2025 году в РФ возросло на 86%.