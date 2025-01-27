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Эксперты оценили, хватит ли денег на покупку квартиры в Москве при продаже жилья в регионе

Циан: ни в одном регионе денег от продажи квартиры не хватит на московскую
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ни в одном регионе России за счет продажи старой квартиры не получится приобрести новую недвижимость в Москве, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков платформы «Циан».

Как подсчитали в компании, в среднем квадратный метр на вторичном рынке в столице продается за 340 тысяч рублей. Вторым городом в рейтинге с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья на вторичном рынке является Сочи — 290 тысяч рублей, на третьем месте — Ялта с 270 тысячами рублей.

Таким образом, для покупки квартиры в Москве в пределах бюджета имеющейся жителям российских курортов придется либо потерять в метраже, либо выбирать объекты на окраине.

На прошлой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что по итогам 2024 года в Москве было заключено 86,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья (-12,7% к 2023 году).

По его словам, число сделок в минувшем году сократилось в массовом сегменте, бизнес-классе и Новой Москве из-за сворачивания льготной ипотеки под 8% с 1 июля и дорогими рыночными кредитами.

Ранее была найдена самая дорогая квартира в Москве.

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