Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерландская ING решила продать бизнес в России

Нидерландская ING Groep продает российские активы АО «Глобал Девелопмент»
close
ING

Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. решила продать свой российский бизнес компании «Глобал Девелопмент», закрытие сделки запланировано на третий квартал 2025 года, утверждается в пресс-релизе группы.

ING Groep принадлежит 100% акций Инг Банка (Евразия), работающего с 1993 года, по состоянию на декабрь прошлого года он занимал 66-е место в рейтинге банков России.

«ING объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в РФ российскому АО «Глобал Девелопмент», который принадлежит финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг», — отмечается в публикации.

ING ожидает убытки в размере €700 млн после выплаты налогов.

В условиях соглашения утверждается, что АО «Глобал Девелопмент» приобретет все акции «Инг Банк (Евразия)», взяв на себя управление деятельностью и персоналом на территории России.

«Эта сделка в конечном счете прекратит деятельность ING на российском рынке», — подчеркивается в сообщении.

Из пресс-релиза следует, что после завершения сделки ING Groep N.V. продолжит сокращать оффшорные операции с клиентами из России.

В декабре сообщалось, что все активы крупнейшего российского молочного холдинга ГК «ЭкоНива» перешли от немецкой компании Ekosem-Agrar AG под контроль российских представителей.

Ранее заводы Хортицы перешли к государству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами