Нидерландская ING решила продать бизнес в России

Нидерландская банковская группа ING Groep N.V. решила продать свой российский бизнес компании «Глобал Девелопмент», закрытие сделки запланировано на третий квартал 2025 года, утверждается в пресс-релизе группы.

ING Groep принадлежит 100% акций Инг Банка (Евразия), работающего с 1993 года, по состоянию на декабрь прошлого года он занимал 66-е место в рейтинге банков России.

«ING объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в РФ российскому АО «Глобал Девелопмент», который принадлежит финансовому инвестору, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг», — отмечается в публикации.

ING ожидает убытки в размере €700 млн после выплаты налогов.

В условиях соглашения утверждается, что АО «Глобал Девелопмент» приобретет все акции «Инг Банк (Евразия)», взяв на себя управление деятельностью и персоналом на территории России.

«Эта сделка в конечном счете прекратит деятельность ING на российском рынке», — подчеркивается в сообщении.

Из пресс-релиза следует, что после завершения сделки ING Groep N.V. продолжит сокращать оффшорные операции с клиентами из России.

В декабре сообщалось, что все активы крупнейшего российского молочного холдинга ГК «ЭкоНива» перешли от немецкой компании Ekosem-Agrar AG под контроль российских представителей.

Ранее заводы Хортицы перешли к государству.