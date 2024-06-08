Заводы Хортицы перешли к государству

Три компании, связанные с алкогольным холдингом украинского бизнесмена Евгения Черняка Global Spirits, перешли под управление Росимущества. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным ЕГРЮЛ, речь идет о подмосковном заводе «Родник и К», крымском винном доме и дистрибуторе «Новый уровень».

Изменения в реестр юридических лиц внесены 7 июня. При этом пока не переданы государству другие фирмы, ранее обвиненные в связях с Global Spirits, - «Стандарт качества», «Русский Север», «Традиции успеха», «Феодосийский завод коньяков и вин».

В России Черняка обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины средствами от продажи водки «Хортица», «Мороша» и «Первак», производимых на «Роднике и К». На Украине бизнесмена подозревают в пособничестве РФ.

До этого депутат ГД Александр Хинштейн потребовал национализировать одного из операторов связи.

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