Россияне скупают осиновые колья, кукол вуду и стеклянные шары

АТОЛ: спрос россиян на магические атрибуты в 2024 году вырос на 34%

Спрос россиян на магические атрибуты по итогам 2024 года подскочил на 34% относительно показателей 2023 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные IT-компании АТОЛ, одного из ведущих операторов онлайн-касс в стране.

Повысилась и цена на соответствующие атрибуты. Как уточняется, средняя стоимость «эзотерического набора» в прошлом году составляла 9,4 тысячи рублей, что на 10% дороже, чем годом ранее (совпадает с официальной инфляцией).

Чаще всего покупатели приобретали наборы рун, их доля в структуре продаж составила 32%. В среднем стоимость повысилась на 11%, до 761 рублей. На 146% вырос спрос на стеклянные шары (цена повысилась на 10%, до 641 рубля). Куклы вуду подорожали на 66%, до 867 рублей, осиновые колья — на 51%, до 323 рублей.

Медианная цена на карты таро составила 711 рублей за колоду, что на 7% выше, чем в 2023 году. При этом спрос на этот предмет остался на уровне 2023 года.

В ноябре прошлого года депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил запретить в России раскладывать карты таро за деньги.

Ранее эксперт рассказал, как карты таро помогают россиянам в вопросах финансов.