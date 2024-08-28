Эксперт рассказал, как карты Таро помогают россиянам в вопросах финансов

Россияне обращаются к тарологам и астрологам при принятии финансовых решений, чтобы исключить человеческий фактор или форс-мажоры, которые порой выглядят «полной чертовщиной». Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт в области деловой эзотерики, руководитель клуба «Таро» Александр Гулый.

Он привел пример — некоторые с виду приличные квартиры на вторичном рынке не могут продать.

«Риелтор клянется, что все делает правильно. Бывает, таролог находит причины, выходящие за рамки вопросов ликвидности жилья, его некорректной оценки или маркетинга. Оказывается, что квартира сродни той, что в романе «Мастер и Маргарита», — нехорошая. Осматривают квартиру — и «на тебе»— находятся нитки за зеркалами и между оконными рамами. Видать, прежний владелец пытался защититься от нечисти», — пояснил Гулый.

По его словам, эзотерики могут увидеть сложности с отдачей долгов. Так, если таролог увидел впереди трудности с отдачей денег, а в то же время заемщику приснился сон, где он видит себя придавленным тяжелой плитой, есть смысл дважды подумать перед обращением за кредитом.

Гулый подчеркнул, что люди также используют «моменты удачи» для совершения выгодных сделок или вступления в новую должность. Эксперт уточнил, что лунный календарь способен показать такой «особенный день», когда получается большее — это 14-е лунные сутки. Предсказатель способен высчитать более точно, когда войти в кабинет босса с предложением, а заодно — какие слова, аргументы подобрать, чтобы получить согласие, уточнил эзотерик.

«На рынке много заманчивых инвестиционных предложений и еще больше тех, которые кажутся заведомо провальными. Предсказатель может посоветовать «поставить на темную лошадку», сомнительный стартап. Но потешатся над ним рано. Вспомним, что даже Чарли Чаплин не верил в кино, а Томас Уотсон, президент компании IBM, глубокомысленно и авторитетно отговарвал от вложения в ПК», — заключил Гулый.

По данным опроса «Битрикс24», 14% российских предпринимателей обращались к тарологам и астрологам, при этом 95% клиентов оказались довольны результатом предсказаний.

Ранее сообщалось , что четверть россиян верят в астропрогнозы и расклады Таро.