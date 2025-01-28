Власти России собрались следить за пивом

Правительство России подняло вопрос необходимости отслеживания объема солода, который используется для изготовления пива. Такую возможность обсуждали на заседании государственной комиссии, занимающейся противодействием незаконному обороту промышленной продукции, пишет газета «Известия».

На заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, который курирует комиссию, поручил Минпромторгу, Минфину, оператору маркировки ЦРПТ и Минсельхозу оценить необходимость введения контроля движения сырья.

Отмечается, что следить за солодом хотят для оценки объема фальсификата. Как пишет издание, дело в том, что пива в стране производят больше, чем технически возможно с имеющимся объемом солода. Вместо последнего основного ингредиента производители могут использовать сахар, глюкозу, несоложеное зерно, в том числе овес, рис, пшеницу, реже кукурузу.

Во вторник «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля написал, что по итогам 2024 года объемы производства пива в РФ увеличились более чем на 10%. Отмечается, что российские пивовары в 2024 году произвели на 10,3% больше пива, чем в 2023 году, или 789 млн декалитров напитка.

Ранее 35 российским заводам запретили варить пиво.