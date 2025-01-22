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35 российским заводам запретили варить пиво

«Контур.Фокус»: в 2024 году из реестра производителей пива вывели 35 заводов
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Shutterstock

35 российских юридических лиц вывели из реестра производителей пива и пивных напитков в 2024 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В качестве причины исключения компаний из реестра назвали в том числе несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование, договора аренды помещения. Как пишет газета, Росалкотабакконтроль подал 120 исковых заявлений в суд из-за исключения компаний из реестра. Пока рассмотрели 81 иск.

«Ведомости» уточняют, что проблема с вязана в тем, что после запуска работы этого реестра в сентябре 2023 года в него автоматически включили всех пивоваров, работающих на территории России. Теперь предпринимателей проверяют на предмет соответствия обязательным требованиям.

Как отметила директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева, исключение из реестра означает запрет на производство напитков. Фактически компаниям нельзя заниматься соответствующей деятельностью до устранения выявленных нарушений.

В августе газета «Коммерсантъ» написала, что российские пивовары, столкнувшись с увеличением импорта, обратились к властям с просьбой в 2024 году увеличить пошлины на ввоз напитков из недружественных стран в десять раз — до €1 за литр.

Ранее стали известны самые пивные регионы России.

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