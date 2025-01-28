За год производство пива в России выросло более чем на 10%

Росалкогольтабакконтроль: продажи пива в России в 2024 году выросли на 6,7%

По итогам 2024 года объемы производства пива в РФ увеличились более чем на 10%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что российские пивовары в 2024 году произвели на 10,3% больше пива, чем в 2023 году, или 789 млн декалитров напитка.

При этом розничные продажи пива выросли на 6,7%, до 726,7 млн, пивных напитков — на 14,9%, до 103,5 млн декалитров. Также выработка пивных напитков увеличилась до 119,3 млн декалитров, или на 22,5%. Кроме того, в 2024 году на 43,8% выросло производство сидра, пуаре и медовухи.

До этого гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский говорил, что спрос на алкогольную продукцию в России по итогам 2024 года упал на 1%, причиной такого явления стал рост акцизов.

По его словам, россияне стали меньше покупать плодовые вина, виносодержащие и слабоалкогольные напитки. Черниговский напомнил, что в мае 2024 года выросли акцизы на слабоалкогольную продукцию, поэтому спрос на них тоже упал.

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