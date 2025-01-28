Власти Ростовской области сообщили о планах по покупке швейных фабрик Gloria Jeans

В Ростовской области начали переговоры о покупке швейных фабрик Gloria Jeans. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами», — заявил он.

По словам губернатора, данный вопрос был поднят на совещании по промышленности региона. Он добавил, что более 2,5 тыс. человек будут вынуждены искать работу и «таких ситуаций допускать нельзя».

Слюсарь поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву принять меры по покупке фабрик профильными ведомствами. Он отметил, что на данный момент главной задачей является сохранение производственной площадки и работников с соответствующими компетенциями.

24 января основатель предприятия Владимир Мельников объявил о закрытии фабрик в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области. По его словам, он уже передал активы предприятия благотворительному фонду имени Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, а сам стал наемным менеджером.

Ранее сообщалось, что на фоне обрушения рынка России автодилеры начали сокращать сотрудников.