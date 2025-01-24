На фоне обрушения рынка России автодилеры начали сокращать сотрудников

В России резко сократилось число вакансий в автобизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные «Авто.ру Бизнес».

«На фоне общего дефицита кадров в автобизнесе число вакансий резко сократилось, а количество резюме — резко увеличилось. Это как данные самого Авто.ру, так и hh.ru. По словам Дарьи Челядиновой из Авто.ру, эта проблема связана с сокращением персонала в автобизнесе», — говорится в публикации.

No Limits отмечает, что дилеры начали увольнять персонал после снижения продаж автомобилей на 30% с ноября 2024 года.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что уполномоченным сотрудникам автосалонов, которые занимаются постановкой клиентских машин на учет без визита в Госавтоинспекцию, разрешат принудительно снимать с учета выкупленные подержанные машины, если бывший владелец этого не сделал.

Ранее россиянам рассказали о рекордном падении продаж автомобилей в 2025 году.