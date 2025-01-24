Gloria Jeans закроет фабрики в Ростовской области

Фабрики компании Gloria Jeans закроют в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области. Об этом изданию «Город N» заявил основатель предприятия Владимир Мельников.

«У нас очень разнообразный продукт, и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Проще говоря, это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — сказал Мельников.

По его словам, он уже передал активы предприятия благотворительному фонду имени Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, а сам стал наемным менеджером.

20 января председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что в регионе нужно возобновить производство автомобилей марки «Запорожец». Политик также добавил, что у обновленного «Запорожца» можно изменить название.

Ранее сообщалось, что на фоне обрушения рынка России автодилеры начали сокращать сотрудников.